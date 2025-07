Aspettando la Fiera tutti di corsa a Lastra a Signa

Lastra a Signa, 31 luglio 2025 – Si è svolta con successo la 18ÂŞ edizione della corsa podistica non competitiva “Aspettando la Fiera”, organizzata dalla Asd Nuova Atletica Lastra sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze. Aspettando la Fiera, le foto della corsa di Lastra a Signa La partenza è avvenuta dallo splendido parco fluviale, grazie anche al sostegno della Locanda dell’omonimo parco, sponsor dell’evento. Percorso impegnativo, quello proposto quest’anno, che dopo un tratto iniziale pianeggiante ha condotto i partecipanti a inerpicarsi fino alla celebre Villa Caruso di Bellosguardo. La storica dimora cinquecentesca, nota per la sua raffinata architettura e il suggestivo giardino rinascimentale, fu residenza del grande tenore Enrico Caruso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aspettando la Fiera, tutti di corsa a Lastra a Signa

