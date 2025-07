Asllani Inter si lavora per la cessione | la sua partenza può sbloccare un rinforzo la situazione

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro durante la sessione di mercato. Tutti i dettagli in merito. Archiviato il “caso Calhanoglu”, con la conferma della permanenza del regista turco nonostante i forti interessi provenienti dalla Turchia, l’ Inter continua a lavorare per completare la struttura del centrocampo, dove restano ancora diverse situazioni da risolvere in uscita. La prima riguarda Kristjan Asllani, ormai fuori dai piani tecnici di Cristian Chivu, come ammesso pubblicamente anche dal direttore sportivo Piero Ausilio. Il giovane albanese è destinato a cambiare aria dopo due stagioni passate piĂą in panchina che da protagonista, e la dirigenza nerazzurra è attivamente alla ricerca di una soluzione adeguata, che possa valorizzarlo e, allo stesso tempo, alleggerire il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, si lavora per la cessione: la sua partenza può sbloccare un rinforzo, la situazione

In questa notizia si parla di: inter - asllani - lavora - cessione

Biasin: «Inter, Asllani segna e convince: il futuro è ancora aperto» - L’Inter ritrova Kristjan Asllani a segno su rigore contro il Torino. Il centrocampista albanese, secondo Fabrizio Biasin, intervistato a Radio Sportiva può essere una risorsa per l’Inter ad una condizione.

Asllani spinge l’Inter: «Rimaniamo attaccati, nel calcio non si sa mai» - Asllani spinge l’Inter sia in campo che fuori. L’albanese ha segnato il suo secondo rigore consecutivo, colpendo il Torino dopo il Verona.

Torino Inter, Zalewski mezzala, c’è Asllani: le ultime di formazione per Inzaghi - di Redazione Torino Inter, le probabili scelte di Simone Inzaghi per la sfida ai granata di Vanoli: Zalewski potrebbe giocare da mezzala.

Mari - l'#Inter è convinta che #Asllani voglia andare al Bologna o alla Fiorentina, ma l'idea è che queste squadre aspettino fine agosto per presentarsi proponendo un prestito. Per ora permane il no all’estero, con cui si potrebbe concretizzare la cessione a titol Vai su X

GdS - L’Inter aveva trovato l’accordo con il Betis per la cessione di Asllani a 15 mln. Ma il centrocampista continua a rifiutare tutte le piste estere. In Italia il rischio è che ci siano solo proposte di prestito Vai su Facebook

L'Inter lavora alle cessioni, chi sono i giocatori vicini all'uscita: da Asllani a Buchanan, il punto sulle trattative; Inter, grana Asllani: cessione fatta ma lui rifiuta la destinazione e blocca il mercato; Il Real Betis fa spesa a Milano: si lavora per Asllani e Emerson Royal.

Asllani Inter, in vista della sua cessione i nerazzurri sono a lavoro per trovare le alternative. Due i preferiti - Asllani Inter, riflessioni in corso sul futuro: il regista albanese potrebbe lasciare Milano, e non è l’unico. Segnala informazione.it

Mercato Inter, altra cessione in arrivo e nuovo tesoretto: “Pagano la clausola” - Si lavora al mercato dell'Inter e il club nerazzurro vuole rinforzare la rosa in tutti i reparti. Da spaziointer.it