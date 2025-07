Asl Tse ed Enti del terzo settore gioco di squadra per la promozione della salute

Arezzo, 31 luglio 2025 –  La promozione della salute si fa insieme: un gioco di squadra che vede impegnati Asl Toscana Sud Est e Terzo settore con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani e salute. Ed è questo lo spirito con cui l'Area dipartimentale Promozione ed etica della salute della Asl Toscana Sud Est ha intrapreso un'attivitĂ di collaborazione con gli Enti del terzo settore. La sperimentazione, avviata nell'agosto 2024 nell'area provinciale grossetana, ha ottenuto il favore della Regione Toscana, che l'ha riconosciuta come buona pratica da diffondere tanto che dall'aprile scorso, a seguito di avviso di manifestazione di interesse, l'iniziativa è stata estesa all'area provinciale aretina e da settembre sarĂ avviata anche nell'area provinciale senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asl Tse ed Enti del terzo settore, gioco di squadra per la promozione della salute

