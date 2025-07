Asfalto nuovo in via Gualtiero da Caltagirone | Con precisione chirurgica hanno evitato di richiudere la buca

Complimenti alla squadra che questa mattina ha provveduto, dopo circa un anno, a riasfaltare parte del manto stradale in via Gualtiero da Caltagirone tra i numeri civici 12 e 14. Con precisione chirurgica hanno evitato di richiudere la buca. Probabilmente non rientrava nel computo metrico di.

