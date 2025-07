Ascolti tv ¬†di¬† mercoled√¨ 30 luglio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. ‚Äú Sister Act 2‚Äď Pi√Ļ svitata che mai ‚ÄĚ contro ‚Äú Temptation Island ‚Äú. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoled√¨ 30 luglio ¬†2025? Tutti i dati Auditel¬† della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze¬† del pubblico televisivo in termini di¬† share. Ascolti tv ieri sera: Sister Act 2 ‚Äď Pi√Ļ svitata che mai vs Temptation Island. Auditel del 30 luglio 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: ‚ÄúSister Act 2 ‚Äď Pi√Ļ svitata che mai‚ÄĚ contro ‚ÄúTemptation Island‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv ieri: Sister Act 2 (13% di audience), Temptation Island (31.4% di share) | Dati Auditel, mercoledì 30 luglio 2025