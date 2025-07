ascolti tv i dati del 30 luglio 2025

Bene Temptation. Nella serata di ieri, martedì 29 luglio 2025, su Rai1 Assaporando Parigi ha coinvolto 1.612.000 spettatori pari al 10.5% di share. In onda su Temptation Island ha portato a casa be  4.199.000 spettatori con uno share del 30.2% (Buonanotte a 2.042.000 e il 26.7%). Su Rai2 Delitti in Paradiso si ferma a 560.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Brick Mansions registra 871.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (562.000 – 3.3%), Kilimangiaro On the Road ottiene 653.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Dead for a Dollar  totalizza un a.m. di 421.000 spettatori (2.9%). 🔗 Leggi su 361magazine.com

