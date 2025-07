Mercoledì 30 luglio Canale 5 ha mandato in onda il secondo appuntamento della settimana con Temptation Island che non ha mai deluso in fatto di ascolti tv, raggiungendo il record di trasmissione piĂą vista di quest’estate, almeno fino ad ora. In effetti, i tradimenti pagano a giudicare dagli ottimi risultati ottenuti da Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia. Così la Rai corre ai ripari e nel tentativo di arrestare l’ascesa del reality di Canale 5, trasmette sul primo canale il seguito del leggendario Sister Act e su Rai 2 Rocco Schiavone in replica. Mentre su Rai 3 è andato in onda un nuovo appuntamento di Il Caso dove si è parlato di Meredith Kercher. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 30 luglio, Temptation Island contro Rocco Schiavone e Sister Act 2