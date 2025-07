ASCOLTI TV 30 LUGLIO 2025 | UN BOTTO DIETRO L’ALTRO TRA LA RUOTA 28,4% E TEMPTATION ISLAND 31,4% GLI STORICI ORO NEL NUOTO 5,2%+8,9%

ASCOLTI TV 30 LUGLIO 2025 • Mercoledì •. Gli ascolti tv di mercoledì 30 luglio 2025 con la seconda delle tre serate di Temptation Island, il cult Sister Act 2 e Chicago Med. Ecco i dati di ieri.  Gruppi R A I 24H – 2201 32.01 PT – 5021 31.02 M E D I A S E T 24H – 2849 41.43 PT – 7299 45.09 Tg1 Mattina Estate – 461 14.30 Tg1 – 914 20.60 UnoMattina Estate – 658 17.10 Camper in Viaggio – 777 15.50 Camper – 1446 16.30 Tg1 + Economia – x + 1991 18.10 Cuori – 840 8.50 + 688 8.50 + 674 9.80 Tg1 – 1097 16.30 Pres. Estate in Diretta – 1183 17.50 Estate in Diretta – 1364 17.70 Reazione a Catena – 2057 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 30 LUGLIO 2025: UN BOTTO DIETRO L’ALTRO TRA LA RUOTA (28,4%) E TEMPTATION ISLAND (31,4%), GLI STORICI ORO NEL NUOTO (5,2%+8,9%)

In questa notizia si parla di: ascolti - luglio - botto - dietro

Ascolti TV giovedì 3 luglio, Temptation Island contro Don Matteo e Money Road: ecco chi ha vinto - Debutto col botto per il reality dei sentimenti e delle tentazioni: quasi 3,5 milioni di spettatori e uno share mai visto prima.

Ascolti TV 18 luglio 2025 - Ascolti TV 18 luglio 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 18 luglio 2025.

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

Pronti, partenza… SPLASH! L’estate finisce col botto! GIOVEDÌ 31 LUGLIO preparatevi per la super FESTA DI FINE CAMPO ESTIVO: SPLASH PARTY HAWAII ? Costumi pronti e tanta voglia di divertirsi! #GiovaniMarmotte #SplashPartyHawaii # Vai su Facebook

Ascolti tv ieri (9 luglio): Federica Sciarelli saluta col botto, Canale 5 domina e Rai 1 affonda con Alessandro Preziosi; Ascolti TV giovedì 10 luglio 2025, Temptation Island continua col botto: quanto ha totalizzato la seconda puntata, dati auditel; Ascolti tv ieri (11 luglio 2025): Carlo Conti chiude senza sorriso, Pino Insegno inarrestabile e due botti a sorpresa.

Ascolti tv ieri (14 luglio): Gerry Scotti parte col botto in access, Ilary Blasi batte ancora Alberto Angela - Battiti Live vince con il 19,8% di share in prima serata, Noos risale al 14,7%, La Ruota della Fortuna esordisce in access prime time: tutti i dati Auditel ... Da libero.it

«Temptation Island» parte col botto: ascolti record e la ... - Panorama - Ascolti stellari, drammi immediati e un tentatore che fa strage di cuori: la nuova edizione di Temptation Island parte col botto. Scrive panorama.it