Asamoah Juve | il ghanese torna a respirare aria di juventinità! L’ex bianconero era presente nella seduta d’allenamento della Vecchia Signora | il resoconto di Madama

Asamoah Juve: luglio si è chiuso con una visita che ha riportato i bianconeri al periodo dell’ultimo ciclo vincente: il resoconto di Madama. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell’ allenamento odierno. Su cosa ha lavorato la squadra di Tudor quest’oggi. COMUNICATO – «Si intensifica ulteriormente la preparazione della Juventus, a due giorni dal primo test amichevole della stagione 20252026. Sabato 2 agosto, infatti, presso il Training Center i bianconeri affronteranno alle ore 11:00 la Reggiana. Il match si disputerĂ a porte chiuse e non prevederĂ , dunque, la presenza di tifosi e giornalisti, ma sarĂ trasmesso in diretta su DAZN. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Asamoah Juve: il ghanese torna a respirare aria di juventinitĂ ! L’ex bianconero era presente nella seduta d’allenamento della Vecchia Signora: il resoconto di Madama

In questa notizia si parla di: juve - allenamento - asamoah - ghanese

Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati: il report completo - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Il report completo.

Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulla tattica: il report dalla Continassa nel primo giorno di preparazione per la sfida contro l’Udinese - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulla tattica. Report del club bianconero a due giorni dalla sfida contro l’Udinese.

Infortunio Koopmeiners, il centrocampista olandese recupera per Lazio Juve? Le ultime sulle sue condizioni dopo l’allenamento di oggi - di Marco Baridon Infortunio Koopmeiners, recupera per Lazio Juve? Le ultime in vista dello scontro diretto sul campo della Lazio.

Inter: ecco Asamoah e Lautaro Martinez dopo De Vrij, nerazzurri giĂ nel futuro; Juventus-Parma 2-0 | Lichsteiner e Pirlo: successo bianconero; Juventus, Asamoah: 'Io gioco anche da attaccante...'.

Asamoah, la Juve non rilancia più: ora l'Inter stringe con il super ... - Ma la Juve ha sensazioni chiare, ora l'Inter è avanti sul ghanese e dovrà essere lui a decidere il proprio destino. Scrive calciomercato.com

Asamoah e quella paura con la Juve: il motivo del no al rinnovo e sì ... - Le vacanze offerte da Max Allegri dopo lo scudetto conquistato dalla Juventus sono valse al ghanese un blitz. Come scrive calciomercato.com