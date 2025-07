artisti da tutto il mondo diventano residenti di bienno con le loro opere

Bienno (Brescia) torna ad animarsi con l’attesissima Mostra Mercato e 37 artisti da tutto il mondo. Saranno l’ambiente e i pitoti camuni a ispirare chi parteciperĂ a “Bienno Borgo degli Artisti 2.0“, il progetto di residenza che per nove mesi vede ospiti alternarsi nel borgo della Media Val Camonica. Durante il periodo di residenza, Bienno ospita infatti artisti e designer internazionali dagli Usa alla Sud Corea, offrendo oltre all’alloggio e ai materiali anche spazi espositivi unici nei palazzi storici come nelle antiche fucine e nelle botteghe locali dove realizzano i loro progetti, contribuendo a rendere Bienno punto di riferimento per l’ arte contemporanea in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

