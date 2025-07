Arthur Juventus, clamoroso passo indietro di questo club per il centrocampista brasiliano: avrebbe fatto marcia indietro. Ultimissime. La cessione di Arthur Melo si complica di nuovo. Quando il suo trasferimento al Real Betis sembrava ormai la via d’uscita designata, una frenata improvvisa da parte del club spagnolo ha rimesso tutto in discussione. Come riportato da La Stampa, la Juventus deve ora sperare in un nuovo alleato dalla Turchia per risolvere una delle questioni più annose del suo mercato in uscita: il futuro del centrocampista brasiliano. Si complica la cessione di Arthur: il Betis fa un passo indietro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arthur Juventus, clamoroso dietrofront di questo club: si sarebbe tirato indietro nella corsa al centrocampista brasiliano. Ultimissime