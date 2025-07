Arte a cielo aperto | arriva Pensarti Festival Da sabato la rassegna diffusa di eventi

AREZZO Dal 2 al 7 agosto Arezzo si trasforma in un laboratorio artistico a cielo aperto con la prima edizione del Pensarti Festival, rassegna che unisce musica, poesia, arti visive, esperienze immersive e laboratori diffusi. Ideato dalla Fondazione Arezzo Intour con il Comune, la Provincia, la Fondazione Guido d’Arezzo e la Fraternita dei Laici, il festival punta a risvegliare la creativitĂ urbana e rendere ogni angolo della cittĂ spazio d’incontro e meraviglia. In programma letture, atelier aperti, performance live, dj set, spettacoli e jam session con ospiti come Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale), Niccolò Carnesi, Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e James Thompson. 🔗 Leggi su Lanazione.it

