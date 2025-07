Arsenal v Tottenham | formazione statistiche e anteprima

2025-07-31 01:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Arsenal v Tottenham Anteprima. Una delle rivalitĂ piĂą antiche e piĂą feroci del calcio inglese si svolgerĂ domani in Estremo Oriente mentre l’Arsenal e il Tottenham si incontreranno a Hong Kong. Potrebbe essere solo una pre-stagione amichevole, ma nessuna delle due parti vorrĂ perdere contro il loro vicino a nord di Londra e dovrebbe essere un’occasione intensa al Kai Tak Stadium. I complimenti pre-partita hanno fluito in entrambe le vie con il nuovo capo di Spurs Thomas Frank che descrive l’Arsenal come “una delle migliori squadre del mondo”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: arsenal - tottenham - anteprima - formazione

L’Arsenal e il Tottenham potrebbero combattere per il centrocampista della Premier League - 2025-06-25 13:38:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’Arsenal sta tentando di attirare Christian Norgaard agli Emirati come potenziale sostituto di Thomas Party.

Premier League: il Newcastle di Tonali infiamma la lotta Champions, cadono United e Tottenham. LIVE Liverpool-Arsenal 1-0 - Torna in campo la Premier League con le altre partite della 36^ giornata di campionato. Già decise le tre retrocesse, è bagarre per assicurarsi.

Premier League: il Newcastle di Tonali infiamma la lotta Champions, cadono United e Tottenham. LIVE Liverpool-Arsenal 2-0 - Torna in campo la Premier League con le altre partite della 36^ giornata di campionato. Già decise le tre retrocesse, è bagarre per assicurarsi.

Tottenham - Manchester United, anteprima finale Europa League: dove guardarla, formazioni, stato di forma e commenti degli allenatori; Arsenal-Tottenham dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita; DIRETTA: Milan-Arsenal LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti dell'amichevole di Singapore.

Tottenham-Arsenal: le probabili formazioni, dove vederla in tv e ... - Tottenham e Arsenal si affrontano per la 35esima giornata di Premier League, una super sfida che mette in palio punti pesantissimi. calciomercato.com scrive