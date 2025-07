Arrivano per spegnere un incendio in strada poi la terribile scoperta | c’era un uomo carbonizzato

Una scoperta sconvolgente ha scosso profondamente l’opinione pubblica e aperto scenari inquietanti in merito alla morte di un ragazzo di soli 19 anni. Nelle ultime ore, il corpo carbonizzato di un giovane è stato ritrovato a margine di una strada, dopo l’intervento dei soccorritori per un incendio di sterpaglie. La dinamica e le circostanze del ritrovamento restano ancora avvolte nel mistero, ma quanto accaduto ha subito fatto scattare un’indagine a tutto campo da parte delle autoritĂ competenti. Il drammatico rinvenimento è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 30 luglio, lungo un tratto della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nel territorio di Maratea, in provincia di Potenza, a pochi chilometri dal confine con la Campania e precisamente con Sapri, in provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: incendio - strada - scoperta - carbonizzato

