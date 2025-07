Arrivano gli incentivi di 9mila e 11mila euro per comprare un' auto nuova | Si parte a settembre

Amanti delle auto elettriche, o più semplicemente del risparmio, sta per arrivare il vostro momento. A settembre tornano gli incentivi per l'acquisto di auto a zero emissioni. E si annunciano molto allettanti. Il bonus più corposo, destinato a chi a un Isee fino a 30mila euro, sarà di 11mila euro. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: auto - euro - incentivi - 11mila

Finisce con l'auto in una buca sulla strada e sborsa più di 2mila euro, il Comune non riconosce il danno - Manutenzione stradale “necessaria”, per garantire maggiore sicurezza ed evitare danni alle auto, incidenti con altri mezzi o a piedi.

Droga, prostitute e armi nascoste in auto di lusso: sequestrata una Limousine da 200mila euro nella Bergamasca - La Guardia di finanza di Bergamo ha arrestato due persone accusate di usare una società di noleggio auto operante tra Bergamo e Treviolo, come copertura per compiere diversi reati tra cui spaccio, prostituzione, rapine e detenzione illegale di armi da fuoco.

Pistola, cocaina e 47mila euro in auto: smantellata rete di spaccio, due arresti all’alba tra Livorno e Pisa - Due uomini arrestati a Livorno per importazione di droga in Toscana. Operazione coordinata dalla Procura dopo un'indagine durata un anno.

#Incentivi #autoelettriche: #Fratin annuncia bonus fino a 11mila euro per privati e imprese Vai su X

Dalla società (che controlla anche Borsa Italiana) un’offerta «per rafforzare la competitività dell’Unione europea Vai su Facebook

Incentivi auto elettriche fino a 11mila euro, al via da settembre: requisiti e cosa sapere; I nuovi incentivi auto al via da settembre: fino a 11 mila euro di sconto; Auto elettriche, nuovi incentivi fino a 11mila euro. Dalla rottamazione all’Isee: ecco cosa sapere.

Incentivi auto elettriche fino a 11mila euro, al via da settembre: requisiti e cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incentivi auto elettriche fino a 11mila euro, al via da settembre: requisiti e cosa sapere ... Lo riporta tg24.sky.it

Incentivi per acquistare le auto elettriche al via da settembre: fino 11 mila euro - I nuovi fondi previsti saranno pari a 600 milioni di euro, lo ha confermato il ministro per l'Ambiente Gilber ... Da tg.la7.it