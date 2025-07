Arriva il ciclone danese Meteo incubo maltempo ad agosto | temporali piogge e temperature giù

Brutte notizie per coloro che stanno per iniziare le vacanze estive di agosto. Infatti, l’Italia sarà nuovamente colpita da un’ondata di maltempo a causa di un ciclone danese. Le temperature si abbasseranno notevolmente e si registreranno temporali. Dunque, la pioggia la farà da padrona nei prossimi giorni. Come scritto dal sito Leggo, la situazione meteo in Italia assomiglierà più al mese di ottobre invece che ad agosto. Nel Nord Italia le temperature addirittura non raggiungeranno i 25 gradi. A confermare l’arrivo del ciclone scandinavo, proveniente dal territorio danese, è stato il meteorologo di IlMeteo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

