arresti per corruzione e falso catella e tancredi ai domiciliari

Sei arresti per corruzione e falso. Il primo tempo dell'inchiesta sul "sistema edilizio deviato" di Milano si chiude con la decisione del gip Mattia Fiorentini: ai domiciliari con divieto di comunicazione ci vanno l'ex assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, dimessosi il 21 luglio, e l'amministratore delegato di Coima, Manfredi Catella, il 're del mattone' a cui in serata la società leader in Italia del real estate da 10 miliardi di euro di investimenti sospende tutte le deleghe e le redistribuisce al management. Nel pomeriggio vengono arrestati dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria anche l'ad di Bluestone, Andrea Bezziccheri (carcere), già indagato e rinviato a giudizio per abusi edilizi sui progetti Hidden Garden di piazza Aspromonte e Park Tower di via Crescenzago, l'ex presidente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, l'architetto Alessandro Scandurra e Federico Pella, ex manager della J+S (tutti ai domiciliari).

Arresti per corruzione e appalti pilotati, il Cartello sociale: "Serve un segnale dalle istituzioni" - Appalti truccati ad Agrigento: la legalità come condizione per lo sviluppo. L’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Agrigento su un presunto sistema di appalti truccati, che coinvolge imprese, funzionari pubblici e rappresentanti politici, apre uno scenario inquietante.

Pizzo e corruzione, testimone a processo per omicidio: 11 arresti - Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri di Torre Annunziata hanno notificato undici arresti nei confronti di altrettanti indagati ritenuti dalla Dda di Napoli gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto di armi da sparo, corruzione in atti giudiziari, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan D’Alessandro, attivo in Castellammare di Stabia.

Corruzione: mani sugli appalti ad Agrigento, pure la siccità diventa un affare. Cinque arresti - Mazzette e appalti ad Agrigento. Nel mirino opere fondamentali come il rifacimento della rete idrica, deciso per fronteggiare la siccità , diventata un affare per i 'signori delle opere pubbliche' all’ombra dei templi.

