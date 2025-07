Arresti domiciliari a Tancredi Catella e Marinoni la Lega scatenata | L’unica cosa che può fare Sala è dimettersi

Milano, 31 luglio 2025 – N on si sono fatte attendere le reazioni politiche dopo la decisione del gip del tribunale di Milano Mattia Fiorentini, che ha confermato il carcere per l’imprenditore immobiliarista Andrea Bezziccheri (amministratore delegato del gigante dell’immobiliare Bluestone ) e i domiciliari, fra gli altri, per l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e per l’amministratore delegato del gigante dell’immobiliare Manfredi Catella, per l'ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, e per il suo vice Alessandro Scandurra. Urbanistica, i sei indagati e le richieste d’arresto: attesa la decisione del gip. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arresti domiciliari a Tancredi, Catella e Marinoni, la Lega scatenata: “L’unica cosa che può fare Sala è dimettersi”

In questa notizia si parla di: domiciliari - tancredi - arresti - catella

Inchiesta Salva Milano, chiesti domiciliari per assessore Tancredi. Eccolo uscire da Palazzo Marino – Il video - (Agenzia Vista) Milano, 17 luglio 2025 L'assessore all'urbanistica del comune di Milano Giancarlo Tancredi, per il quale sono stati chiesti i domiciliari per l'inchiesta Salva Milano, esce da Palazzo Marino a bordo di un motorino.

Milano, chiesti gli arresti domiciliari per l’assessore Tancredi e l’immobiliarista Catella - Un nuovo capitolo giudiziario ha investito l’urbanistica milanese: la procura meneghina ha avanzato la richiesta di arresti domiciliari per sei persone, tra cui spiccano i nomi di Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima e figura chiave nello sviluppo immobiliare della città , e Giancarlo Tancredi, assessore comunale alla Rigenerazione urbana.

Terremoto a Milano: corruzione, chiesti i domiciliari per l’assessore Tancredi - Ottanta finanzieri in Comune, s'indaga sulla Commissione per il Paesaggio. Coinvolto anche Boeri The post Terremoto a Milano: corruzione, chiesti i domiciliari per l’assessore Tancredi appeared first on L'Identità .

Il #gip di Milano Fiorentini ha disposto, accogliendo la richiesta dei pm, gli arresti domiciliari per l'ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, e per il Ceo di Coima, Manfredi Catella, indagati nella maxi indagine sulla gestione de Vai su X

L’ultimo filone di inchiesta sull’urbanistica milanese fa finire indagato il sindaco Beppe Sala. C’è anche il suo nome tra quelli coinvolti nel fascicolo per cui i pm chiedono gli arresti domiciliari per il re del mattone Manfredi Catella e per l’assessore comunale all Vai su Facebook

Inchiesta urbanistica Milano – La decisione del gip: sei arresti; Inchiesta sull'urbanistica a Milano, sei arresti: ai domiciliari l'immobiliarista Catella e l'assessore dimissionario Tancredi; Inchiesta urbanistica, sei arresti a Milano. Ai domiciliari anche Manfredi Catella e Giancarlo Tancredi.

Arresti domiciliari a Tancredi, Catella e Marinoni, la Lega scatenata: “L’unica cosa che può fare Sala è dimettersi” - Il centrodestra chiede al sindaco di “trarre l’unica logica conclusione” e sul nodo Meazza promette: “Non f ... Si legge su ilgiorno.it

Urbanistica, il gip ordina 6 arresti. Ai domiciliari Catella e Tancredi - Il gip del Tribunale di Milano ha disposto cinque arresti domiciliari e uno in carcere nell'ambito dell'indagine sull'urbanistica. Lo riporta msn.com