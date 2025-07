Armi e furti Ventenni condannati

Detenzione illegale di armi, furti in abitazione e furti di farmaci in ospedale. Indagini, e poi accuse, scaturite da una violazione di domicilio contestata in flagranza a maggio dello scorso anno a Roberto Flematti, ventenne di Gravedona, che ora è finito nuovamente a processo davanti al Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto. È stato condannato a 3 anni 4 mesi, in aggiunta a un anno e 4 mesi di un anno fa, questa volta con uno sconto di pena derivante da una perizia che lo ha dichiarato parzialmente incapace di intendere. Coimputato, per detenzione di armi, era Adam El Fallaki, coetaneo di Prata Camportaccio, condannato a 2 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Armi e furti. Ventenni condannati

