Armato di coltello minaccia di morte i passanti | in centro si scatena il panico

Pluripregiudicato, 31 anni, di nazionalità marocchina: è l'identikit del giovane che nei giorni scorsi ha fatto parlare parecchio di sé sul lungolago di Desenzano del Garda. Come riferito dalla Questura di Brescia, il 31enne si è avvicinato con atteggiamento ostile a un gruppo di turisti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Semina il panico nei negozi del centro, armato di coltello: condannato il ladro-rapinatore - ANCONA - Si aggirava in centro con un coltello rosso con il quale avrebbe minacciato i negozianti. Due tentate rapine e un furto andato a buon fine il 14 ottobre scorso, da Naima, in corso Garibaldi.

Armato di coltello aggredisce anziana e la rapina della borsa - Si trovava in strada, da sola, quando è stata avvicinata da un giovane. Quest'ultimo, armato di coltello, ha spintonato e minacciato la vittima, per poi portarle via la borsa.

Ostia, rapina una piccola attività commerciale armato di coltello - Ostia, 16 maggio 2025-  Il tempestivo intervento delle pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma-Ostia h a permesso di fermare ed arrestare un uomo gravemente indiziato di essere l’autore di una rapina, coltello alla mano, ai danni di una piccola attività commerciale in Via della Tolda.

