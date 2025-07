Arezzo la nuova Venezia | al parco Giotto prime ti disseti poi ti fai il pediluvio obbligatorio

Arezzo ormai ha fatto il colpaccio: dopo essersi guadagnata il titolo di Capitale Mondiale della Monnezza e dell’Ingegno dei Disgraziati ( vedi qui ), adesso punta dritta a diventare anche Capitale Italiana del Tombino Intasato. Un titolo prestigioso, che la città si sta sudando – anzi: bagnando – metro dopo metro. Non serve aspettare le piogge torrenziali d’inverno (quelle che ti fanno attraversare le strade in canotto, ( vedi qui ): ad Arezzo basta una fontanella. È il caso del Parco Giotto, ormai più famoso per le pozzanghere permanenti che per le aiuole (quelle, poverine, abbandonate a se stesse). 🔗 Leggi su Lortica.it

