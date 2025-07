Arezzo | Bertelli compra la Lebole il PD s’inginocchia Intanto il sindaco si fa cuocere l’autista a bagnomaria in piazza

Arezzo, terra di santi, mercanti e parcheggi creativi, oggi si sveglia con due certezze: uno, che senza Bertelli a comprare fabbriche dismesse il Partito Democratico saprebbe solo tagliare nastri di sagre paesane; due, che l’auto blu del sindaco ha scoperto la funzione forno ventilato direttamente in piazza Guido Monaco. “Meno male c’è Bertelli”, scrive il gruppo consiliare del PD aretino, come se fosse il jingle della Coop. Un comunicato che trasuda gratitudine in stile “grazie zio ricco per averci comprato il monopattino”, ma con la sobrietĂ tipica di chi sa che al massimo avrebbe saputo farci un parcheggio scambiatore con due panchine rotte. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo: Bertelli compra la Lebole, il PD s’inginocchia. Intanto il sindaco si fa cuocere l’autista a bagnomaria in piazza

