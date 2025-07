"Ares Elce? Sì, l’ho iscritto alla previsita ma lo porto solo per non farlo squalificare", annuncia Federico Guglielmi, detto Tamurè, che allena da sempre il sauro di 9 anni. Il barbero che a luglio ha corso nella Lupa, montato da Shardana, si era infortunato nella caduta. Nulla di grave, il prossimo anno sarà a disposizione dei capitani. "Inutile però fare le cose affrettate, non sarebbe tutelare il cavallo. Gli voglio bene come a un figlio, mai avuto il minimo dubbio della scelta", spiega Tamurè. "La decisione è già stata presa insieme ai proprietari per il bene di Ares, non lo sto infatti facendo lavorare", aggiunge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ares elce non correrà il Palio: "Deciso per il bene del cavallo"