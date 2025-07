Area per cani danni prima dell’inaugurazione

Vandali in azione nell'area del palazzetto dello sport. "Avrebbe dovuto essere inaugurata prima di Ferragosto la nuova area attrezzata per cani di Via del Burrone – spiegano dal Comune - e invece il danneggiamento dei due cancelli di ingresso - l'uno pedonale, l'altro carrabile - imporrà tempi più lunghi per ripristinare la piena funzionalità della struttura e un inevitabile aggravio dei costi. L'atto vandalico si è consumato proprio mentre la ditta stava per completare l'intervento. Mancavano giusto alcuni elementi di servizio - con legittime aspettative da parte dei proprietari dei cani che portano i loro animali abitualmente nell'ampia area attorno al polisportivo Cardinaletti".

Un’area cani sarà allestita in via Irlanda - Benessere degli animali: ieri mattina la Giunta comunale ha approvato, con voto unanime dei presenti, l’atto d’indirizzo per l’individuazione e l’allestimento di una nuova area sgambatura cani nel territorio comunale.

Animali protagonisti dell’estate: riapre la spiaggia per cani a Torrette con area bagno dedicata - ANCONA - Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, quando è stata frequentata da numerosi amanti degli animali con i loro cani, torna dal 1° giugno, anche per l'estate 2025, la Bau Beach, la spiaggia per cani nel tratto di arenile libero di Torrette di Ancona, che fu inaugurata nel luglio dello.

Spacciava nell'area cani del parco e nascondeva l'hashish in una grondaia - È stato sorpreso nell'area cani del parco di via Giambellino mentre cedeva uno spinello a due ragazze.

