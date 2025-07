Area B Milano slittano di un altro anno i divieti d' accesso per le moto più inquinanti

I divieti di accesso nella Ztl dell'Area B milanese per le motociclette e i motorini più inquinanti sono stati posticipati di ulteriori 12 mesi, quindi al 1° ottobre 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Area B Milano, slittano di un altro anno i divieti d'accesso per le moto più inquinanti

In questa notizia si parla di: area - divieti - accesso - inquinanti

Normandia, l'area paesaggistica cara a Monet di Etretat con divieti d'ingresso per sovraffollamento - Il turistico distretto francese come la Scala dei Turchi in Sicilia viene chiusa ai visitatori La celebre Scala dei Turchi, in Sicilia, fa scuola in Europa.

Il Prefetto vara l'area a vigilanza rafforzata a Fontivegge: la mappa della zona rossa, i divieti e la task-force - Fontivegge diventerà zona rossa, o meglio dire area a vigilanza rafforzata, in particolare nella zona adiacente alla stazione ferroviaria dalla metà del mese di giugno per tre mesi, al fine di garantire condizioni di massima sicurezza nel periodo estivo a turisti e cittadini.

Concerto e fuochi di San Giovanni, strade e ponti chiusi: tutti i divieti tra area rossa e aree gialle | La mappa - "Torino is fantastic", in occasione di San Giovanni: l'attesissimo evento con musica e fuochi d'artificio di martedì sera, 24 giugno.

Milano, posticipati di un anno i divieti di accesso per moto e motorini più inquinanti nella Ztl dell'Area B; Milano, posticipati divieti di accesso per moto e motorini in Area B; Milano posticipato a ottobre 2026 divieto accesso per moto e scooter più inquinanti in Area B.

Milano posticipato a ottobre 2026 divieto accesso per moto e scooter più inquinanti in Area B - Vengono posticipati di un anno i divieti di accesso per moto e motorini più inquinanti nella ztl dell'area B, che corrisponde a ... Scrive msn.com

Milano, posticipati di un anno i divieti di accesso per moto e motorini più inquinanti nella Ztl dell'Area B - Il sindaco Beppe Sala: «Necessario consentire ai cittadini un tempo congruo per adeguarsi». Come scrive msn.com