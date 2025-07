Ardea riapre la delegazione comunale di Tor San Lorenzo

Ardea, 31 luglio 2025- La delegazione comunale di Tor San Lorenzo, chiusa per alcuni giorni per lavori di disinfestazione e manutenzione, ha riaperto oggi. L’annuncio è stato dato dall’assessore ai servizi democratici, Stefano Ludovici. La delegazione comunale, situata all’incrocio tra viale Tor San Lorenzo e via di Campo di Carne, riapre con gli stessi orari di apertura precedenti. Questi possono essere consultati sul sito del comune. L’assessore Ludovici sarà presente per l’apertura ufficiale della delegazione. Ludovici, che ha assunto l’incarico di assessore ai servizi democratici solo poche settimane fa, ha già dimostrato grande impegno nel migliorare le condizioni degli uffici, facendo eseguire lavori di disinfestazione e manutenzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it