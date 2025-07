Ardea a bordo di un furgone carico di rifiuti senza autorizzazioni | due denunciati

Ardea, 31 luglio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo, nell’ambito delle continue attività di monitoraggio e repressione delle condotte illecite che danneggiano l’ambiente e la salute pubblica, hanno denunciato in stato di libertà due individui per reati relativi allo smaltimento illecito di rifiuti. Questa operazione rafforza la strategia volta a contrastare il fenomeno degli illeciti ambientali nel comune di Ardea. I due soggetti denunciati sono una donna di 67 anni e un uomo di 27 anni, entrambi di Aprilia. Entrambi sono stati sorpresi a bordo di un furgone Fiat Ducato mentre trasportavano materiale ferroso bruciato e pneumatici, senza le necessarie autorizzazioni per il trasporto e lo smaltimento di tali rifiuti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ardea - rifiuti - denunciati - bordo

Incendio di rifiuti ad Ardea: odore acre e preoccupazione tra i residenti - Ardea, 18 luglio 2025 – L’ennesimo incendio di rifiuti sta devastando il territorio di Ardea, generando preoccupazione e rabbia tra i residenti.

Ardea, vasto incendio alle Salzare: in fiamme sterpaglie e rifiuti - Ardea, 9 luglio 2025 – Un vasto incendio è divampato su parte dei 706 ettari delle Salzare, u n’area di proprietà del comune di Ardea situata in zona via dei Colli Marini.

Ardea, in fiamme rifiuti abbandonati in via delle Salzare - 15 luglio 2025- Rifiuti abbandonati da settimane bruciano davanti al castro inui, in via delle Salzare.

Ardea, a bordo di un furgone carico di rifiuti senza autorizzazioni: due denunciati; Beccano uno ‘zozzone’ che getta rifiuti in strada e lo mettono in fuga; DA APRILIA AD ARDEA CON I RIFIUTI PERICOLOSI: DENUNCIATI UN UOMO E UNA DONNA.

Il rapinatore seriale che strappa le borse e trascina le donne a bordo ... - Il rapinatore a bordo dell'utilitaria Le indagini condotte dai carabinieri della tenenza di Ardea, hanno permesso di identificare l'uomo, un 54enne di Aprilia, già noto alle forze dell'ordine e ... Scrive romatoday.it