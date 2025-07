Arabia Saudita paura in un parco divertimenti | giostra 360 gradi si spezza all' improvviso

Momenti di paura in un parco divertimenti a Taif, in Arabia Saudita, dove la giostra "360 gradi" si è spezzata improvvisamente durante il funzionamento, mentre le persone che vi erano salite erano sospese a mezz'aria. Il bilancio è di 23 feriti, di cui 3 in condizioni gravi. Tra i coinvolti anche diversi bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Arabia Saudita, paura in un parco divertimenti: giostra "360 gradi" si spezza all'improvviso

Trump è arrivato a Riad in Arabia Saudita - Il presidente Usa Donald Trump è appena arrivato a Riad in Arabia Saudita per una missione nella regione mediorientale.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Trump in Arabia Saudita, ma è polemica sul nuovo Air Force One regalato dal Qatar - Comincia oggi la visita di Trump in Medio Oriente: prima tappa Arabia Saudita. Ma a tenere banco è la polemica sul regalo del Qatar al presidente americano: un nuovo Air Force One da 400 milioni di dollari che il tycoon potrà tenere per sé anche dopo la fine del mandato.

