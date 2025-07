Apu il programma dell' estate | ecco le amichevoli fissate

Completato il programma della pre-season dell'Apu Udine, con tanto di amichevoli già definite. A mercato concluso e dopo il sold-out di abbonati al PalaCarnera, è tempo di tuffarsi nell'estate bianconera che avrà inizio il 18 agostoLe tappe del precampionatoIl 18 ci sarà il raduno della squadra. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: programma - estate - amichevoli - ecco

'Muoviti che ti fa bene', tutte le attività in programma d'estate nei parchi della città - Riparte il 3 giugno l’appuntamento con “Muoviti che ti fa bene”, il progetto di promozione dell’attività fisica nei parchi urbani giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione.

Roma, estate di cantieri su strade e marciapiedi: tutti i lavori in programma - Sarà un’ estate di cantieri, quella che attende Roma. Una città in continuo movimento, con lavori che toccheranno la grande viabilità , i marciapiedi e alcune opere strategiche.

È in programma un PlayStation Showcase o State of Play in estate 2025? Ne parlano due insider - Ogni anno, con l’arrivo dell’estate, i fan PlayStation attendono con impazienza di scoprire se è in programma un PlayStation Showcase o almeno un nuovo State of Play.

L’estate amaranto prende forma: ecco il programma delle amichevoli dell’Arezzo. Con l’inizio della nuova stagione ormai alle porte, l’ S.S. Arezzo è pronto a scaldare i motori. In vista del campionato 2025/26, la squadra guidata da mister Bucchi affronterà una Vai su Facebook

Apu, il programma dell'estate: ecco le amichevoli fissate; Ecco il programma completo del Ritiro Napoli a Castel di Sangro –; Cagliari, ecco il programma completo delle amichevoli precampionato.

UFFICIALE – Amichevoli Inter: ecco il programma! Date, ora e stadi - Ora è ufficiale, le amichevoli dell'Inter prima del campionato saranno tre. Lo riporta inter-news.it

Inter, il programma delle amichevoli dell'estate 2025 per Chivu - Reduce dal Mondiale per Club, la squadra nerazzurra si ritroverà alla Pinetina sabato prossimo agli ordini dell'allenatore rumeno: ecco tutti i test in vista del campionato ... Da msn.com