Apre una pizzeria abusiva in alcuni locali del Comune | scatta il sequestro

Una pizzeria allestita abusivamente in locali di proprietà comunale è stata sequestrata dagli agenti della Polizia locale. Le indagini erano partite tre mesi fa da un controllo effettuato presso l’attività che si trova nella zona tra Piscinola e Scampia. In quell’occasione, il legale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

