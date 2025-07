Approvato il progetto esecutivo del Psbo-Dorsale Sud | cantieri in piazza Decio Mercanti

È stato approvato dalla giunta di Rimini in questi giorni, il progetto esecutivo denominato "Psbo – Dorsale Sud 3° stralcio - Rifacimento pavimentazione sollevamento 3B", che consentirà di avviare un importante intervento di manutenzione straordinaria nella centralissima piazza Decio Mercanti a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

