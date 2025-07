Approvati i lavori di asfaltatura sulla Lungofino fra Città Sant' Angelo ed Elice interventi attesi da oltre 10 anni

Importanti lavori di asfaltatura in partenza sulla strada provinciale Lungofino, nel tratto di 17,355 km che attraversa i comuni di Città Sant'Angelo ed Elice. Il consigliere provinciale Antonio Romano della lega con delega alla viabilità, ha fatto sapere che l'intervento è stato fortemente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

