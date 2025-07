Apprensione per Lorenzo Bonicelli | ‘Danno neurologico dopo la sublussazione cervicale’

L’incidente durante il concorso a squadre alle Universiadi. Il ginnasta italiano Lorenzo Bonicelli, 23 anni, ha riportato un grave infortunio agli anelli durante il concorso a squadre delle Universiadi in Germania. Ricoverato d’urgenza al Policlinico Universitario di Essen dal 23 luglio, Bonicelli ha subito una sublussazione della quinta vertebra cervicale, trattata chirurgicamente con successo. Situazione neurologica delicata: danno ancora non quantificabile. La Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) ha reso noto che, nonostante l’intervento tempestivo, “permane un danno neurologico, la cui entitĂ non è ancora valutabile”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it Š Notizieaudaci.it - Apprensione per Lorenzo Bonicelli: ‘Danno neurologico dopo la sublussazione cervicale’

In questa notizia si parla di: bonicelli - lorenzo - sublussazione - cervicale

Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi - AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l’esercizio agli anelli ed è stat o operato alle vertebre cervicali.

Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen - Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali - Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

Ginnastica, infortunio Bonicelli: C'è danno neurologico; Lorenzo Bonicelli? ha un danno neurologico, la fidanzata: «La sua vita cambierà completamente»; Lorenzo Bonicelli, le condizioni dopo l’incidente: “Danno neurologico ancora non valutabile”.

Lorenzo Bonicelli, il ginnasta caduto durante l'esercizio agli anelli, "ha un danno neurologico, ancora da valutare" - Il 23enne ha subito un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra ed è ricoverato a Essen in Germania ... Da huffingtonpost.it

Lorenzo Bonicelli, «Permane danno neurologico da valutare»: prognosi e cure in Germania - Il professor Andrea Ferretti, presidente della nuova commissione medica della federginnastica e direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport del Coni, ha incontrato a Essen, in Germania, ... Scrive msn.com