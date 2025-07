Apple rilascia iOS 18.6 | sicurezza e correzione dei bug ecco cosa cambia

A circa due mesi di distanza dalle precedenti versioni 18.5, Apple ha rilasciato e messo giĂ a disposizione la nuova serie di aggiornamenti correttivi dedicati a tutti i sistemi operativi dei suoi devices, vale a dire iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS Sequoia 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6. Nelle note viene fatto esplicito riferimento a correzioni di bug e patch di sicurezza, ma in realtĂ per gli utenti dell'UE si aggiungono ulteriori due modifiche necessarie per adeguarsi al Digital Markets Act. Per scaricare e installare iOS 18.6 e iPadOS 18.6 è sufficiente procedere via OTA su dispositivi compatibili, attraverso il percorso Impostazioni-Generali-Aggiornamento software. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Apple rilascia iOS 18.6: sicurezza e correzione dei bug, ecco cosa cambia

