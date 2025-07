Anziano con Alzheimer picchiato per farlo mangiare | 4 a processo per violenze su disabili nel Beneventano

A settembre l'udienza per 4 operatori sanitari di una Rsa di Cerreto Sannita: sono accusati di abusi e violenze su anziani e disabili.

Torino, maltrattamenti e violenze su disabili: 8 arresti - I carabinieri del Nas di Torino hanno arrestato 8 persone, sette operatori socio sanitari e uno psicoterapeuta, ritenute responsabili di gravi maltrattamenti su persone con gravi disabilità intellettive e cognitive ospiti di una Comunità del Pinerolese e facente capo a una Cooperativa che gestisce molteplici strutture in Piemonte e in Lombardia.

Disabili picchiati e umiliati in comunità, le violenze degli operatori riprese dalle telecamere nascoste - Insulti, schiaffi, umiliazioni e prese in giro scandivano le giornate degli ospiti di una comunità per persone con disabilità a Pinerolo.

Torino, maltrattamenti e violenze su disabili in una Comunità: le immagini - I carabinieri del Nas di Torino hanno arrestato 8 persone, 7operatori socio sanitari e 1 psicoterapeuta, ritenute responsabili di gravi maltrattamenti su persone con gravi disabilità intellettive e cognitive ospiti di una Comunità del Pinerolese e facente capo ad una Cooperativa che gestisce molteplici strutture in Piemonte e in Lombardia.

Anziano con Alzheimer picchiato per farlo mangiare: 4 a processo per violenze su disabili nel Beneventano; Maltrattamenti in una RSA, tra le vittime anche un 68enne con l’Alzheimer; Rette RSA e strutture per persone disabili: un emendamento interviene sulla suddivisione dei costi.

Violenze in Rsa nel Sannio, accuse shock: malato di Alzheimer bastonato per farlo mangiare - A Benevento il processo contro quattro operatori sanitari della struttura di Cerreto Sannita. Segnala napoli.repubblica.it

Malato di Alzheimer «picchiato con un bastone per costringerlo a mangiare»: le violenze in una casa di riposo - Colpito alla testa quando si rifiutava di mangiare e umiliato con offese raccapriccianti: "Ti tratto come un tonno nelle tonnare siciliane". meridionews.it scrive