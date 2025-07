Anziani allarme truffe | Falso carabiniere smascherato da mamma

"Signora Patrizia? Buongiorno siamo i carabinieri. Suo figlio ha avuto un incidente, ha investito una mamma col bambino mentre attraversavano sulle strisce". Parole che fanno accapponare la pelle. Una notizia da sentirsi male, soprattutto se a riceverla è una persona anziana, avanti con gli anni e quindi prevedibilmente più fragile. Ma Patrizia, la mamma dell'ex consigliere comunale di Scandicci (attualmente consigliere del Quartiere 4 di Firenze), Leonardo Batistini, pur sconvolta da quanto ascoltato al telefono, non ha perso la calma. È proprio il figlio a raccontare la disavventura capitata alla madre.

