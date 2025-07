Antincendi boschivi estate 2025 in prefettura scatta il piano rafforzato di prevenzione

Rafforzare l’impegno comune per prevenire e contrastare con efficacia il fenomeno degli incendi boschivi: è questa la decisione emersa durante la riunione presieduta dalla prefetta Clara Vaccaro presso il palazzo del governo. L’incontro, convocato per fare il punto sull’emergenza che negli ultimi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Parco dell'Alta Murgia, al via il Piano antincendi boschivi per la stagione estiva - Con l’avvio della Campagna Aib 2025 dedicata alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia - Unesco Global Geopark ha presentato il piano di azioni per fronteggiare il rischio dei roghi durante i mesi estivi.

COMUNICATO STAMPA Protezione Civile Regione Siciliana Avvio del gemellaggio Sicilia–Lombardia per la lotta agli incendi boschivi. Inaugurato a Calatafimi Segesta un nuovo centro operativo a supporto delle colonne mobili e delle attività di protezione civ Vai su Facebook

Riunione in Prefettura sull’attività antincendio boschivo; Decise in prefettura misure di prevenzione per gli incendi boschivi; Prefettura di Enna convoca tavolo antincendi boschivi per l’estate 2025.

Incendi boschivi: fino al 30 settembre massima allerta - Nel vivo la campagna antincendio boschivo della Protezione civile della Campania, che avverte:«Siamo nel pieno dell’estate, periodo che viene identificato come di “massima ... Scrive corriereirpinia.it

Incendi boschivi in Molise: attivata la Sala operativa unificata permanente - ] ... Secondo ecoaltomolise.net