Il doppio agonista GipGlp-1 non inferiore in eventi avversi maggiori rispetto a dulaglutide agonista Glp-1 Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - Nello studio Surpass-Cvot, tirzepatide ha raggiunto l'obiettivo primario, dimostrando una non inferiorità nel tasso di eventi avversi cardiovascolari.

Antidiabete dimagrante tirzepatide dimostra protezione cardiovascolare: studio - Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - Nello studio Surpass-Cvot, tirzepatide ha raggiunto l'obiettivo primario, dimostrando una non inferiorità nel tasso di eventi avversi cardiovascolari maggiori (Mace-3), che includevano morte cardiovascolare, infarto del miocardio o ictus, rispetto a dulaglutide, in pazienti con diabete di tipo 2 e malattia cardiovascolare aterosclerotica conclamata.

