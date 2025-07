Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 31 Luglio 2025

Anticipazioni: una nuova e sorprendente¬†puntata¬†di¬† Beautiful ¬†sta per essere trasmessa sugli schermi di¬† Canale 5 ¬†a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadr√† e segui Le nostre¬†anticipazioni¬†su¬† Zon.it. . Thomas confida a Steffy di aver sentito Finn parlare male di lui con Hope e chiede sostegno alla sorella contro le interferenze del marito nel suo rapporto con Hope, che lui sostiene essere sincero e importante per il futuro, specialmente per Douglas. Thomas ribadisce a Steffy di non aver ucciso nessuno e che la morte di Emma Barber √® stato solo un tragico incidente automobilistico, rammaricandosi del fatto che Finn creda al primo arrivato e non a lui che √® suo cognato. 🔗 Leggi su Zon.it ¬© Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 31 Luglio 2025

