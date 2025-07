Anna Tatangelo polemica per le vacanze in Sardegna | Da lei non me lo aspettavo Quanto costa il soggiorno nel resort di lusso

Nel bel mezzo del suo tour estivo Anna Tatangelo tira il fiato. Tra un concerto e l'altro l'artista si sta concedendo una breve vacanza e per riposarsi ha scelto la Sardegna. Sulle. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Anna Tatangelo, polemica per le vacanze in Sardegna: «Da lei non me lo aspettavo». Quanto costa il soggiorno nel resort di lusso

Anna Tatangelo incinta: il gesto di suo figlio Andrea e del suo nuovo compagno - Anna Tatangelo sarà mamma per la seconda volta. Lo ha annunciato lei stessa, il 18 giugno 2025, con una dolcissima foto in bianco e nero pubblicata su Instagram, in cui mostra il pancione con orgoglio e serenità.

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si racconta in occasione del suo ultimo singolo, Inferno, che anticipa l’uscita del suo prossimo album.

Olimpiadi del Cuore: risate con Conti e Panariello, la musica di Anna Tatangelo (in dolce attesa) e Fabrizio Moro - Forte dei Marmi, 5 luglio 2025 – La suggestione della voce di Anna Tatangelo, la simpatia travolgente dell’uomo dalle mille voci Francesco Cicchella, le ballate di Fabrizio Moro.

POLEMICHE SU ANNA TATANGELO:È ANDATA IN SARDEGNA IN VACANZA MA DOVEVA ESIBIRSI IN CONCERTO A TRAPANI Vai su X

