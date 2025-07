Anna Ascani alluncinanti! | la surreale sbroccata in tv

Una opposizione catastrofista e “ridicola”, quella che attribuisce alla premier italiana Giorgia Meloni l’esito della trattativa sui dazi condotta dal presidente americano Trump e la presidente della Commissione Ue Von der Leyen. Non ci va giĂą leggero Luigi Crespi, spin doctor ospite di Andrea Pancani a Coffee Break, su La7. «Preoccupati di cosa? Non sapete ancora nemmeno quali sono i termini dell’accordo. Calma, guardate le cose bene», ammonisce rivolgendosi ad Anna Ascani, deputata del Pd in studio. «L’unica cosa che trovo ridicola è una presidente del Consiglio che sola in Europa parla di dazi sostenibili- si infervora la dem -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Anna Ascani, "alluncinanti!": la surreale sbroccata in tv

L'intelligenza artificiale entra in Parlamento per aiutare i deputati italiani a scrivere le leggi. La vicepresidente della Camera Anna Ascani ci racconta come - Tre i prototipi: il primo riguarda la redazione di dossier, il secondo supporterĂ la scrittura di atti e leggi e il terzo servirĂ per monitorare l'attivitĂ dei parlamentari

