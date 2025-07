Angelo è un toporatto State sereni io non ammazzerei neanche le mosche | Maria Concetta commenta la puntata di Temptation Island con la figlia su TikTok

Maria Concetta protagonista. Prima nella settima puntata di Temptation Island, poi sui social. Durante la puntata di mercoledì 30 luglio, la donna ha deciso di lasciare il ragazzo Angelo. Nonostante non sia mai sfociato in tradimento vero e proprio, l’uomo si era avvicinato in maniera importante alla tentatrice Marianna.+ La single aveva anche ammesso alle altre donne che i due si sarebbero incontrati una volta finito il programma. “Sei una persona falsa”, dice la donna al fidanzato, ripercorrendo qualche tappa della loro relazione in cui ci sarebbe stato un bacio precedente alla partecipazione al programma di Canale 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Angelo è un toporatto. State sereni io non ammazzerei neanche le mosche”: Maria Concetta commenta la puntata di Temptation Island con la figlia su TikTok

In questa notizia si parla di: puntata - maria - angelo - concetta

Quando finisce Maria Corleone 2, la data dell’ultima puntata su Canale 5 - Quando finisce Maria Corleone 2 su Canale 5?. La seconda stagione di Maria Corleone sta appassionando milioni di telespettatori, sebbene sia in calo rispetto alla serie precedenti.

Maria Corleone 2 anticipazioni ultima puntata 20 maggio: trama episodio 4 - Siamo arrivati alla quarta e ultima puntata di Maria Corleone 2. La seconda stagione è molto più intensa e ci sta regalando grandi colpi di scena.

Maria Corleone 2, anticipazioni ultima puntata di martedì 20 maggio 2025 - © US Mediaset Le quattro puntate di Maria Corleone 2, dirette da Mauro Mancini per Clemart in collaborazione con Taodue – Gruppo Mediaset, racconteranno i conflitti morali della protagonista e dei personaggi che le vivono intorno.

Anticipazioni Temptation Island – Puntata del 30 luglio La resa dei conti è vicina e le coppie sono ormai a un bivio: restare insieme o dirsi addio? Il prossimo episodio promette scintille e colpi di scena. Maria Concetta vs Angelo Si parte subito con il falò Vai su Facebook

Maria Concetta e Angelo: il falò di confronto anticipato - Temptation Island Clip |; Temptation Island, il falò flash tra Maria Concetta e Angelo; Temptation Island, Maria Concetta e Angelo: lui si apparta al buio con la single, lei chiede il falò.

Temptation Island, pagelle puntata mercoledì 30 luglio: Maria Concetta e i toporatti (6), Lucia e Rosario futuri tronisti (3) - Ieri sera, mercoledì 30 luglio, è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island. Riporta msn.com

Maria Concetta Schembri, chi è la fidanzata di Angelo Scarpata a Temptation Island: età, il lavoro da babysitter, la gelosia e lo scotch virale - Maria Concetta Schembri insieme al suo fidanzato Angelo Scarpata è una delle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island 2025. Scrive msn.com