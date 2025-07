Nozze in Toscana: Angela Caloisi e Paolo Crivellin sposi a Villa Corsini. Dopo il matrimonio civile celebrato in forma privata qualche settimana fa, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno detto il loro “sì” ufficiale nei giardini della splendida Villa Corsini a Mezzomonte, in provincia di Firenze. L’annuncio è arrivato attraverso l’account Instagram di Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, che ha condiviso le prime immagini del matrimonio. Lo scenario fiabesco toscano ha fatto da cornice a una cerimonia elegante e intima. Paolo, visibilmente emozionato, ha accolto la sua sposa vestita con un abito semplice e raffinato, perfettamente in linea con il suo stile sobrio e romantico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Angela Caloisi e Paolo Crivellin sposi a Firenze: dalle difficoltà iniziali al sì romantico dopo 7 anni d’amore