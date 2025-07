Andrea Bocelli Foundation notte di star e solidarietà in Versilia con Patti Smith

L’ultima edizione del gala benefico Celebrity Adventures ha raccolto oltre 2,7 milioni di euro per la Andrea Bocelli Foundation. Premiate Patti Smith, Ellen Pompeo e Hilary Swank, che hanno messo la loro notorietà al servizio della solidarietà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Andrea Bocelli Foundation, notte di star e solidarietà in Versilia con Patti Smith

In questa notizia si parla di: andrea - bocelli - foundation - solidarietà

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo» - Andrea Bocelli il prossimo 30 settembre sarà all?Arena di Verona per l?evento?Pavarotti 90?. Un concerto che celebra l?anniversario della nascita del.

Andrea Bocelli: “L’amicizia con Pavarotti nata da un litigio pazzesco. Se oggi canto così è grazie a lui” - Andrea Bocelli spiega in un'intervista il passaggio a una delle agenzie internazionali più importanti del mondo, che organizza eventi di grandi artisti.

Il film su Andrea Bocelli nelle sale. “E’ un ritratto più intimo” - Lajatico (Pisa), 11 luglio 2025 – La straordinaria vita di Andrea Bocelli, icona mondiale della musica, arriva sul grande schermo con “Andrea Bocelli: Because I Believe”.

ANTEPRIMA BIOGRAFILM “ANDREA BOCELLI: because i believe”, l'opera della Nexo Studios dedicata al mito italiano del belcanto mondiale da fine settembre anche in sala cinematografica, per i 30 anni di carriera. Ce ne parla Francesco Giovanni Zingrillo. Vai su Facebook

Andrea Bocelli Foundation, notte di star e solidarietà in Versilia con Patti Smith; ANDREA BOCELLI, CELEBRITY ADVENTURES 2025: UNA NOTTE DI STELLE, MUSICA E SOLIDARIETÀ A VILLA ALPEBELLA CON ASTA RECORD DA OLTRE 2.7MILIONI DI EURO; Bocelli campione di solidarietà con Celebrity Adventures 2025.