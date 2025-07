Ancora un' auto contromano in autostrada | schianto frontale sulla Torino-Bardonecchia

Nuovo grave incidente sulle autostrade piemontesi: dopo la tragedia sulla Torino-Milano, un'auto ha imboccato contromano l’A32 provocando un morto e tre feriti. L’anziano conducente alla guida è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ancora un'auto contromano in autostrada: schianto frontale sulla Torino-Bardonecchia

Contromano sulla statale: corsa folle e zig zag tra le auto. Poi la scoperta choc: chi c’era alla guida - Una vera e propria follia ha avuto luogo su una strada statale, nei pressi di una galleria. Un’ auto ha iniziato a correre contromano, facendo tutto il suo percorso a zig zag.

Contromano e a tutta velocità per le vie del centro storico su un’auto rubata: folle inseguimento nella notte, arrestato - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nonché sanzionato amministrativamente per più violazioni al Codice della Strada.

Auto a zig zag e contromano sulla Statale: fermata in galleria dalla polizia - Tragedia sfiorata lungo la Strada Statale 45bis, dove un’auto procedeva pericolosamente a zig zag e, soprattutto, contromano.

“Aveva detto al fratello e alla cognata che erano due giorni che non dormiva" Incidente A4, parla l’amico dell’82enne che ha imboccato contromano l’autostrada A4 Torino-Milano provocando la morte di 3 persone Vai su Facebook

