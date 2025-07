Ancora un incidente per un contromano Un uomo di 88 anni si è scontrato con un’altra macchina sulla Torino-Bardonecchia

È l'estate degli incidenti stradali. Per la seconda volta in pochi giorni, un uomo anziano di 88 anni si è scontrato, a bordo di una Panda,  con un'altra macchina sull'autostrada 32 Torino-Bardonecchia-Frejus, all'altezza dello svincolo di Borgone Susa. L'anziano stava viaggiando contromano verso Torino sulla carreggiata in direzione della Francia. La moglie ultraottantenne dell'uomo è morta sul colpo, mentre il marito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto del capoluogo piemontese. Le sue condizioni sono critiche a causa di un trauma toracico e di un ematoma al collo: al momento la prognosi è riservata.

