anche qui ci sia un museo della resistenza

Una mozione per l’istituzione del ‘Museo della Memoria della Resistenza ascolana’. E’ quanto presentato, venerdì, a distanza di 82 anni da quel 25 luglio del 1943 quando Benito Mussolini veniva destituito dal Gran Consiglio del Fascismo, dal consigliere comunale di opposizione Andrea Dominici. "Una proposta concreta per ricordare e valorizzare la storia antifascista e resistenziale della nostra città – spiega Dominici -. Il 25 luglio è una data spartiacque, simbolo della fine di un regime e dell’inizio di un percorso verso la libertà e la democrazia che dobbiamo al coraggio di uomini e donne, persone normali, non santi, che ebbero il coraggio di scegliere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

