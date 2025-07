Anche nel Valdarno aretino l’équipe sociale-lavoro diventa stabile

Diventa permanente anche nel Valdarno aretino il lavoro di squadra tra servizi sociali e centri per l’impiego per accompagnare nel mondo del lavoro le persone in condizioni di vulnerabilitĂ e fragilitĂ sociale. Questa mattina la conferenza zonale delle sindache e dei sindaci e l’articolazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Nasce Operaiamaconclasse.it: l'archivio del lavoro a San Giovanni Valdarno - L’avvento dei social ha favorito la condivisione, spesso estemporanea, di immagini e documenti che rappresentano un patrimonio prezioso non solo per la storia di San Giovanni Valdarno, ma anche per la memoria collettiva di un’intera comunità .

Manutenzione dei corsi d'acqua: il Consorzio Basso Valdarno al lavoro su 2.300 km di reticolo - Nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno uomini e mezzi sono al lavoro per gli interventi di riduzione dal rischio idraulico che ormai da tempo vanno di pari passo con la tutela ambientale.

