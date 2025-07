Anche Microsoft è entrata nel club delle società che valgono 4mila miliardi E deve tutto al cloud e all' AI

È laseconda azienda al mondo a raggiungere il traguardo storico dopo Nvidia, spinta dai risultati record del cloud computing e dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Anche Microsoft è entrata nel club delle società che valgono 4mila miliardi. E deve tutto al cloud e all'AI

