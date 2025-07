Lo strano caso della fattura "di Natale" pagata a febbraio per lavori affidati solo a luglio dell’anno dopo è finito ieri sul tavolo della Guardia di finanza. Riccardo Sivelli, titolare della ditta Extralab di Bologna che ha realizzato il Cascone di Valentino Rossi in piazzale d’Annunzio, è stato ascoltato dagli investigatori nella caserma di via Gagarin, davanti alla sostituta procuratrice Maria Letizia Fucci. Al centro dell’interrogatorio, i 9mila euro piĂą Iva che, secondo la Procura, sarebbero stati versati con mesi di anticipo e per una fornitura mai avvenuta, configurando, per gli inquirenti, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilitĂ (art. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche il ’papà ’ del cascone dal pm. Nel mirino la fattura da 9mila euro pagata da altri imprenditori